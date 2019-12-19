  • BIST 110.599
  • Altın 282,847
  • Dolar 5,9363
  • Euro 6,6025
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Yetkiliden uyarı: Türkiye su kıtlığı yaşayabilir

»
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Uzun, Türkiye’deki nüfus artışı ve sanayileşme hızı göz önünde bulundurulduğunda yakın gelecekte su kıtlığı yaşanabileceğini söyledi.
Yetkiliden uyarı: Türkiye su kıtlığı yaşayabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun, Türkiye'nin gelecekte su kıtlığı yaşayan bir ülke olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından hayata geçirilen Ulusal Havza Yönetim Stratejisi kapsamında Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti toplantısında konuşan Uzun, Türkiye'deki su kaynaklarının durumuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Kullanılabilir, temiz su kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten Uzun hızlı nüfus artışı, ihtiyaçların artması ve sanayileşmenin etkisi ile Türkiye ve dünyada su kaynaklarının hızla azaldığını belirtti.

Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının bin 365 metreküp olduğunu belirten Uzun, “Nüfus artışı ve sanayileşme hızı göz önüne alındığında 2030 yılında bu miktarın yıllık bin 120 metreküpe kadar düşeceği öngörülmektedir. Bu verilere göre, ülkemiz günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen, su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altında bir ülkedir” şeklinde konuştu. Uzun "Hatta yapılan birçok çalışmaya göre, yakın bir gelecekte ülkemizin su kıtlığı yaşayan bir ülke durumuna gelmesi bile muhtemeldir” ifadesini kullandı.

Küresel iklim değişikliği sebebiyle, su kaynaklarının kalite ve miktar yönünden olumsuz etkilendiğini aktaran Uzun, “Kuraklık şartları ve aşırı yağışların sonucunda meydana gelen taşkınların” zarar verdiğini hatırlattı. Uzun, iklim değişikliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara göre, gelecekte de sıcak gün, sıcak gece, ardışık kurak gün sayıları ve sıcak hava dalgası sayılarında ciddi artışlar beklendiğini kaydetti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arapların Türkiye’de 11 milyon metrekare taşınmazı var, 7 milyonu arsa ve arazi19 Aralık 2019 Perşembe 18:52
  • İntihar edip ailesine kına bıraktı: Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum19 Aralık 2019 Perşembe 18:39
  • Beyoğlu Belediyesi yılbaşında pompayla gül kokusu sıkacak19 Aralık 2019 Perşembe 17:28
  • Hatalı basım 100 lira, 100 bin liradan satışa çıkarıldı19 Aralık 2019 Perşembe 17:13
  • Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var19 Aralık 2019 Perşembe 16:35
  • Araplar son 16 yılda Türkiye'den 11 milyon 186 bin metrekare taşınmaz satın aldı19 Aralık 2019 Perşembe 16:33
  • Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş sözümüzü hatırlatmasın, mahcup olurlar19 Aralık 2019 Perşembe 16:30
  • Kanal İstanbul - İmamoğlu: Bu bir rant projesi, hukuki haklarımızı inceliyoruz, Pazartesi'yi bekleyin19 Aralık 2019 Perşembe 16:28
  • İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması: Müzakere süreci devam ediyor, yayılan haberler son durumu yansıtmıyor19 Aralık 2019 Perşembe 15:58
  • DOĞA KOLEJİ satıldı! İmazaların atıldığı söyleniyor...19 Aralık 2019 Perşembe 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti