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Yılmaz: KKTC’nin tanınması konusunda gayretlerimizi yoğunlaştıracağız

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC'nin tanınması konusunda gayretlerimizi yoğunlaştıracağız" dedi.
Yılmaz: KKTC’nin tanınması konusunda gayretlerimizi yoğunlaştıracağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haber Global ekranlarında canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.  

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

- Ercan Havalimanı, KKTC'nin vitrini olacak. Yeni terminal binasının kapasitesi 10 kat artırıldı.  

- 3-5 yıl içinde KKTC'ye kabloyla elektrik getireceğiz.  

"KKTC'nin tanınması konusunda gayretlerimizi yoğunlaştıracağız" 

- Adada tüm müzakerelerin eşitlik temelinde yürütülmesi gerekir. KKTC'nin tanınması konusunda gayretlerimizi yoğunlaştıracağız. Kıbrıs Türk halkı azınlık statüsüne itilemez. Bu bir mücadele. Uzun yıllardır halk maalesef haksız ambargolarla karşı karşıya.  

"Türkiye'nin gücü oyunları bozdu" 

- Doğu Akdeniz son derece zengin ve önemli bir coğrafya. Burada şimdi yeni bir denklem var. Bir dönem KKTC'yi dışlamaya yönelik ciddi çabalar gördük. Ama Türkiye'nin gücü oyunları bozdu. Cumhurbaşkanımız tarihi inisiyatifler aldı. Artık Mısır ile olsun farklı ülkelerle olsun farklı ilişkilerimiz var, geçmişteki şartlar değişti. Burası ortak bir alan, gelin ortak alanı ortak menfaatler doğrultusunda hep birlikte değerlendirelim diyoruz.  

Asgari ücret ne kadar olacak? 

- Ümit ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar, o da enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi. Bir sürü dengeyi dikkate almak durumundasınız. Bir taraftan işverenlerin de perspektifine bakmamız lazım. İşletmelerimiz de ayakta kalacak ki daha fazla insana iş imkanı sağlasınlar. Şimdiden nasıl bir sonuç çıkacağını söyleyemeyiz. Bekleyip göreceğiz.  

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 

- Taahhütlerimizi temmuz ayı içinde gecikmeden gerçekleştirme yönünde gayret içindeyiz. Son söz Meclis'te. Çok şükür çoğunluğumuz var Cumhur İttifakı olarak.  



 

Merkez Bankası faizde ne karar verecek? 

- Ekonomi boyutunda çok güçlü bir yönetimimiz var. Geriye çok çalışmak kalıyor. İstişare ile, ilgili taraflarla konuşarak, tartışarak gideceğiz. Çok ehliyetli bir başkanımız oldu. Kadın olmasından memnuniyet duyuyoruz. Orta Vadeli Programı eylül ayında ilgili taraflarla paylaşacağız. Bütün dünyada bir problem var, büyüme hızı aşağı doğru gidiyor. Bir tarafta enflasyon var. Şimdi vatandaşımızın da ilk önceliği olan enflasyona odaklanmış durumdayız. Merkez Bankamız ve Hazine Maliye Bakanlığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Merkez Bankası değerlendirmelerini yapacaktır. Hep birlikte sonucunu takip ediyoruz. 

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