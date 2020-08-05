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Yılmaz Morgül: Kadın cinayetleri ve çocuklara karşı cinsel istismarlar için idam çıkmazsa kendimi yakacağım

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Yılmaz Morgül: Kadın cinayetleri ve çocuklara karşı cinsel istismarlar için idam çıkmazsa kendimi yakacağım
Yılmaz Morgül: Kadın cinayetleri ve çocuklara karşı cinsel istismarlar için idam çıkmazsa kendimi yakacağım

Sahnelerinde yaptığı sıra dışı eylemlerle adından söz ettiren Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek kadın cinayetleri ve çocuklara karşı cinsel istismarlar için idam çıkarılmazsa sembolik olarak kendini yakacağını söyledi.

Snob Magazin'in aktardığına göre, şarkıcı Yılmaz Morgül, "Kadın cinayetlerinde, çocuğa cinsel istismarda ve cinayetlerinde, hayvan cinayetlerinde ülke olarak mezarlığa döndük, artık idam çıksın, bunu yapacak sayın Cumhurbaşkanıdır. Eğer idam çıkmazsa, çıkması için kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım" çıkışında bulundu. 

‘’Geçinemiyorum' diyen sanatçıların maskesi düştü’

“Ülkemiz hastalıklı insan dolu, yeter artık, idam çıkarsınlar" diyen Yılmaz Morgül, "Pandemi döneminde kim gerçek sanatçı kim değil halkımız gayet iyi anladı. İnsanların asgari ücretle geçindiği, fakirlik çektiği ülkemizde 'Geçinemiyorum' diyen sözde şarkıcıların maskeleri düştü. Pandemiden insanlar çok şey öğrendi" diyerek Demet Akalın'a gönderme yapmayı ihmal etmedi.

 

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