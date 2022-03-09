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Yine Hakem Darp Edildi

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Yine Hakem Darp Edildi
Yine Hakem Darp Edildi

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grupta Çatalköy  Nihat Bağcıer Stadı'nda oynanan Lapta maçında hakemin darp edilmesi nedeniyle karşılaşma 41.dakikada tatil edildi.

Lider Lapta'nın 1-0 önde olduğu maçta sarı kartı olan,  geçmiş yıllarda Süper Lig'de forma giyen Neval Esengül 2. sarı karttan kırmızı kart görmesiyle olaylar alevlendi.

 Maçın hakemi Mehmet Volkan Çelik önce bir pozisyon sonrası sahaya giren Dikmen yöneticisi Metin Sancak'a kırmızı kartını gösterdi.

 Yardımcı hakem Cenk Aras Özfuttu'nun uyarısıyla Neval'e de 2.sarı karttan kırmızı kart çıkınca tecrübeli futbolcunun olaylara sebebiyet verdiği öğrenildi.

 Önce yardımcı hakem Özfuttu'ya karşı hareket eden Neval Esengül'ü hakem Mehmet Volkan Çelik'in önlemeye çalışırken Neval'in boğazını sıkarak vurduğu gerekçesiyle hakemler emniyet güçlerinin kontrolünde soyunma odasına gitti.

 Maçın hakemleri darp olayının gerçekleşmesi nedeniyle maçı tatil ettiklerini açıklayıp şikayetçi oldular ve olayı polise intikal ettirdiler.

 Neval Esengül'ün de maçın hakeminin yanına gittiğinde boğazından tutularak sert şekilde itildiğini iddia ederek poliste şikayetçi olduğu öğrenildi.

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