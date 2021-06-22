Youtube, Pandemide İnsanların Nasıl Videolar İzlediklerini Açıkladı

Dünyada en büyük çevrim içi dijital video içerik platformu YouTube, Kültür Trendleri ve Raporu‘nu kullanıcıların erişimine sundu. Raporda 20’den fazla ülkenin son 1.5 yılda koronavirüs pandemisinin video izleme alışkanlıklarındaki değişimi gözler önüne seriyor.

YouTube’da artık bu videolar izleniyor

Şirketin kendi oluşturduğu raporda 2020-2021 arasında video trendlerinin ve bunların gelecekteki durumu hakkında bilgiler yer alıyor. Değerlendirme kuruluşu Ipsos tarafından yapılan anket ve araştırmalarla birlikte bu raporun hazırlandığı da detaylar arasında.

YouTube’da düzenlenen canlı yayınların, evde kapalı kalan insanların “topluluk aktivitesi” olarak görmesi ve bu topluluğun bir parçası olması hissi yayınların izlenmesini bir hayli önemli kılıyor. Rapora göre diğer istatistikler ise şu şekilde: