Youtube, Pandemide İnsanların Nasıl Videolar İzlediklerini Açıkladı

Dünyada en büyük çevrim içi dijital video içerik platformu YouTube, Kültür Trendleri ve Raporu‘nu kullanıcıların erişimine sundu. Raporda 20’den fazla ülkenin son 1.5 yılda koronavirüs pandemisinin video izleme alışkanlıklarındaki değişimi gözler önüne seriyor.
YouTube’da artık bu videolar izleniyor
Şirketin kendi oluşturduğu raporda 2020-2021 arasında video trendlerinin ve bunların gelecekteki durumu hakkında bilgiler yer alıyor. Değerlendirme kuruluşu Ipsos tarafından yapılan anket ve araştırmalarla birlikte bu raporun hazırlandığı da detaylar arasında.
YouTube’da düzenlenen canlı yayınların, evde kapalı kalan insanların “topluluk aktivitesi” olarak görmesi ve bu topluluğun bir parçası olması hissi yayınların izlenmesini bir hayli önemli kılıyor. Rapora göre diğer istatistikler ise şu şekilde:
- İnsanların yüzde 85’i geçtiğimiz 12 ay içerisinde “birliktelik” duygusu yaratan canlı yayınları izlemeyi tercih etti.
- 2020 yılında “benimle….” şeklinde oluşturulan videolar dünyada 2 milyondan fazla izlendi.
- İnsanların yüzde 79’u başkalarıyla birlikte YouTube’da bir video seyrederken daha derin bağlantılar kurduklarını belirtiyor.
- Genel ve özel alanlar arasındaki sınırlar ortadan kalkarken, izleyiciler YouTube’da daha çok ilgili içerikler arıyor ve bu içeriklerle daha fazla etkileşim kuruyor.
- Örnek vermek gerekirse, ilgili formatlar, satrancın yeniden markalaşmasına da yardımcı oldu. Satrançla ilgili içeriklerin izlenmesinde geçen yıl dünya çapında yüzde 100’ün üzerinde artış oldu.
- İnsanların yüzde 82’si ayda en az bir kez bir şeyi nasıl yapacaklarını öğrenmelerine yardımcı olacak videolar izledi.
- Başkaları ile aynı odada televizyon ekranında YouTube içeriği izleyenlerin oranı yüzde 67 olarak açıklandı.
- Minecraft oyunundaki “Dream SMP” (survival multiplayer) sunucusunun videoları, Mayıs 2020’den itibaren 1 milyardan fazla izlenme ile son 6 ayın en popüler eğlence fenomeni haline geldi.
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