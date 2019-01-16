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YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı

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Video paylaşım sitesi YouTube, platformda tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici şakaları tanımlayan videoları yasaklandığını açıkladı.
YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı

Video paylaşım sitesi YouTube, platformda tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici şakaları tanımlayan videoların yasaklandığını bildirdi.

YouTube, bazen ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan "meydan okuma" videolarına yanıt niteliğindeki açıklamasında, tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici materyallerin YouTube'da var olamayacağını vurguladı.

Google'a ait sitenin sıkça sorulan sorular bölümünde "Her zaman komik olanın, tehlikeli veya zarar verici çizgisini aşmamasının temin edilmesi politikalarına sahiptik. Topluluk Kılavuzumuz, ciddi zararla sonuçlanma ihtimali bulunan tehlikeli eylemleri teşvik eden içeriği yasaklıyor. Şu andan itibaren site, 'ciddi fiziksel yaralanma tehlikesi hissedilen şakalar' içeren videolara izin vermeyecek." ifadesi kullanıldı.

ÇOCUKLARIN YER ALDIĞI İÇERİKLERE DAİR 

Yapılan açıklamada, çocukların ciddi duygusal huzursuzluk yaşamalarına neden olan şakalara izin verilmeyeceği kaydedildi. Açıklamada, "Çocukların yer aldığı zararlı veya tehlikeli içerikleri ciddiye alıyoruz. Zararlı veya tehlikeli bir eylemde bulunan bir çocuğu gösteren videolarınızı yayınlamayın. Çocukları korumak için ciddi yaralanma veya ölüm riski taşıyan eylemlerde bulunan yetişkinleri içeren videolara yaş kısıtlaması getirebiliriz." ifadeleri kullanıldı.

YouTube, zararlı içerik ve mevcut kuralları uygulamakta başarısız olduğu eleştirilerine maruz kalıyor. Şirketin Nisan 2018'de materyali kaldırma sözüne rağmen Buzzfeed'in raporu, vahşeti ima eden ya da tanımlayan görüntülerin hala sitede var olduğunu ortaya koydu. Bu tür bazı videoların milyonlarca kez görüntülendiği belirtiliyor.

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