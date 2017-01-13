 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.589
  • Altın 145,315
  • Dolar 3,7904
  • Euro 4,0318
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

YouTube'dan flaş karar!

»
YouTube'dan flaş karar!
YouTube'aa giriyorsanız bu haber sizi hem çok üzecek hem de çok şaşırtacak...

Video paylaşım sitesi YouTube için sürpriz bir özellik duyuruldu.

Yeni ücretli özelliğin adı Süper Sohbet.

Hem kişisel hem de ticari amaçla fazlaca kullanılan YouTube’da, son yıllarda oldukça artan boyutlarda canlı yayın da kullanılıyor. YouTube üzerinden yapılan canlı yayınlar, yayıncı ve izleyiciyi etkileşime sokmak için büyük bir fırsat yaratıyor.

YORUMUM KAYBOLUYOR ŞİKAYETİ

YouTube’da canlı yayın sırasında fazlaca yorum alan videolar konusunda izleyicilerin bazı şikayetleri bulunmakta. Yayıncıya sesini duyurmak isteyen izleyiciler, gelen yorumların arasında kendi yorumlarının kaybolduğunu belirtiyor. YouTube’un getirdiği yeni özellikle, belirlenen ücretler karşılığında yorumlar belirli süre yukarıda sabit olarak kalacak.

 YouTube Süper Sohbet yorum ücretleri ise şu şekilde;


youtube-001.jpg

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye siber tehdit altında11 Ocak 2017 Çarşamba 18:56
  • Robot Kuri evinize göz kulak olacak11 Ocak 2017 Çarşamba 18:55
  • Telefonlar 5.5 metreden şarj olabilecek11 Ocak 2017 Çarşamba 18:51
  • Zombi saldırısında yaşama şansınız nedir?11 Ocak 2017 Çarşamba 18:50
  • En popüler Android sürümü hangisi?11 Ocak 2017 Çarşamba 18:50
  • HTC U Ultra modeli ortaya çıktı11 Ocak 2017 Çarşamba 18:49
  • Xbox One S Minecraft sürümü satışa çıktı11 Ocak 2017 Çarşamba 18:48
  • İlk kez bir porno şirketi CES'e katıldı09 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
  • Apple Microsoft’u bitirecek mi?09 Ocak 2017 Pazartesi 12:00
  • Akıllı buzdolapları sesli komutla ödeme yapacak09 Ocak 2017 Pazartesi 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti