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YouTube'dan Instagram'a Salvo

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Instagram ve YouTube arasındaki savaş gitgide kızışıyor. Google cephesi, Instagram'ın 'Hikayeler' özelliğini YouTube'a taşıdı.
YouTube'dan Instagram'a Salvo

Sosyal medya platformları adeta üçgen biçiminde birbirlerine özellik sunmaya devam ediyor. Snapchat'in en önemli özelliği olan anlık paylaşımları bünyesine katan Instagram'ın ardından, şimdi de YouTube bu özelliği bir takım kullanıcıları için devreye soktu.

salvo.png

Google cephesinden gelen blog yazısı ile birlikte perşembe gününden itibaren Hikayeler özelliğini kullanabilecek YouTuber sayısı artırılıyor.  Instagram ve Snapchat'teki Hikayeler özelliği ile hemen hemen aynı olan bu yenilik sayesinde gönderilerinize metin, filtre veya yapıştırma ekleyebiliyorsunuz. Keza gönderilerinizi bir şarkı veya ses efekti ile de süslemeniz mümkün.

 

 

Hikayeler özelliğini neredeyse 1 yıl önce kullanıcılara duyuran YouTube, bu özelliği bir süredir belli bir kesim için test ediyordu. Bugünden itibaren YouTube'da minimum 10.000 aboneye sahip herkes Hikayeler özelliğini kullanabilecek.

Böylece Google cephesi, YouTube yorumlarına sıkışan topluluk etkileşimini videoların dışına taşırmayı hedefliyor. Öngörülen ise Google+ ile başarılamayan sosyal medya platformu projesinin YouTube'a kaydırılacak olması.

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