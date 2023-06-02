YSK, sandık seçmen listeleri yarın askıya alınacak

Yüksek Seçim Kurulu, 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimleri ile Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait sandık seçmen listelerinin yarın askıya alınacağını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Haziran tarihinde yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri ile ilgili Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait sandık seçmen listelerinin yarın askıya alınacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 14 numaralı duyurusuna göre, listelerin askıya alınacağı yerler ve sandık bölgelerini gösteren cetveller yarın Bayrak Radyosu’nda okunacak ve 6 Haziran’a kadar Yüksek Seçim Kurulunun “ysk.mahkemeler.net” ve Mahkemelerin “www.mahkemeler.net” adresli web sitelerinde yayımlanacak.

Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele ilçelerine ait cetveller sabah 8.00’de ana haber bülteninden sonra; Girne, Güzelyurt ve Lefke ilçelerine ait cetveller ise 13.30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosunda okunacak. Sandık Seçmen Listeleri, 6 Haziran tarihine kadar, 4 gün süre ile askıda kalacak.

Bu süre içerisinde listeler saat 9.00’dan 19.00’a kadar incelenebilecek. İtiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 18.00’den 19.00’a, diğer günlerde ise saat 9.00’dan 10.00’a ve 18.00’den 19.00’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilen kişiler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilecek.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekilen duyuruda, yazılı delille, "kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mührünü taşıyan yazılı belge" kastedildiği belirtildi.