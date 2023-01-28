Yumurtalık kanseri vakalarını sadakat kartları ile tespit ettiler

Yeni bir araştırmaya göre, alışveriş yapan kişilerin sadakat kartlarından elde edilen veriler, yumurtalık kanseri vakalarını sekiz ay kadar erken tespit etmek için kullanılabiliyor.

İngiltere’deki Imperial College London ve UCL’den bir ekip, satın alma alışkanlıklarındaki değişimin kanser teşhisinden sekiz ay önce görülebileceğini buldu.

Times’ın haberine göre, yaklaşık 300 kadını içeren araştırma, ölümcül hastalık teşhisi konan kadınların çeşitli eczane zincirlerinden ağrı ve hazımsızlık ilaçları satın aldığını buldu.

Yumurtalık kanseri, her yıl teşhis edilen 7.400 kadın ve 4.000’den fazla ölümle Birleşik Krallık’ta en yaygın altıncı kanser.

Ancak iştahsızlık, mide ağrısı ve şişkinlik gibi semptomları hastalığın erken evrelerinde belirsiz olabilir. Bu nedenle kadınlar bir doktordan yardım almak yerine eczaneden ilaç satın alabilirler.

SEMPTOMLARA DİKKAT…

Imperial’in cerrahi ve kanser bölümünden çalışmanın baş yazarı Dr. James Flanagan, “Aradığımız kanser semptomları çok yaygın, ancak bazı kadınlar için daha ciddi bir şeyin ilk belirtileri olabilir.”

“Yumurtalık kanserinin erken teşhisinin hayatta kalma şansını artırmanın anahtarı olduğunu bildiğimiz için, bu araştırmanın yumurtalık kanseri semptomlarının daha erken görülmesine yol açabileceğini ve hastaların tedavi seçeneklerini iyileştirebileceğini umuyoruz” dedi.

Yumurtalık kanseri teşhisi konan kişilerin yaklaşık yüzde 93’ü, en erken aşamada teşhis edilirse beş yıl veya daha fazla yaşarken, bu oran son seviyede teşhis edilenlerde yalnızca yüzde 13’tür.