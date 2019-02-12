Yunan baro başkanlarından Türkiye hakkında zehir zemberek açıklama

Yunanistan’a sığınma talebi kabul edilen sekiz eski askerin başına ödül konmasına eski baro başkanlarını ayağa kaldırdı: “Bu bir otoriterlik ve agresiflik göstergesidir. İçişlerine müdahaledir.”

Ekathimerini’de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret sırasında Türkiye’nin Yunanistan’da bulunan sekizi dahil 74 eski askerin başına 67 milyon lira ödül koyması Yunanistan Barolar Birliği’nde önemli görevlerde bulunmuş 14 avukatın tepkisini çekti.

Aralarında Atina (iki), Selanik (iki), Tripoli, Rodos, Rodopi, Nafplio, Trikala, Orestiada, Sparti, Agrinio (iki) ve Livadia Barolar Birliği başkanlığı yapmış 14 avukat ortak bir açıklama yaptı. Uluslararası kamuoyunu Türkiye’nin hamlesini kınamaya çağıran avukatlar Yunan hükümetinden de Türk askerlerin haklarını korumasını ve ‘gereğince yanıt vermesini’ talep etti.

Açıklamada şöyle dendi: “Bu hareket ulusal bir aşağılamadır ve ülkemizdeki demokratik kurumlarına ve faliyetlerine hakarettir. Eski askerlerin başına konan ödüller otoriter ve agresif bir tutum göstermeyi amaçlamaktadır ve ülkemizin iç işlerine bir müdahaledir. Erdoğan’ın taktikleri yeraltı siyaseti yöntemleridir ve uluslararası olarak kabul görmüş yasal kültürle hiçbir alakası yoktur.”