Yunan basını: Miçotakis'in İstanbul ziyareti beklentileri aştı

Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in pazar günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Türk-Yunan ilişkilerinin seyri açısından ziyaretin beklentileri aştığı yorumu yapıldı.

Ta Nea gazetesinin "Geleceği olan diyalog" başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in İstanbul temasları "beklentileri aşan bir ziyaret" sözleriyle yorumlandı. Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi için "Beklenenden daha iyi bir iklimde gerçekleşti" ifadesi kullanıldı.

İki lider arasındaki ilişkideki iyileşmenin net olduğu belirtilen yorumda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı için "Yunanistan ve Türkiye'nin, kuzeye yönelik ortak güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olan iki NATO üyesi ülke olduğunu hatırlattı" değerlendirmesi yapıldı.

Miçotakis: Türkiye ile ikili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık

"Güneydoğu Akdeniz’de istikrar hepimizin yararınadır"

Yorumda, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir ortam ile, Atina ve Ankara arasındaki tüm iletişim kanallarının açık olmasını beklediği ifade edilerek Yunan diplomatik kaynakların "Güneydoğu Akdeniz'de istikrar hepimizin yararınadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"İki lider, iki müttefik gibi görüştü"

Eleftheros Tipos gazetesinin "Olumlu adımlar" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiği vurgulanarak bu olumlu atmosferin korunması halinde Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyinin (YDİK) sonbaharda Selanik'te tekrar toplanabileceği, iki ülke heyetlerinin Güven Artırıcı Önlemler için nisanda buluşabileceği ifade edildi.

Yunan tarafının, iki liderin uzun bir aradan sonra iki müttefik gibi görüştüğü izlenimine sahip olduğu belirtilen haberde, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve pozitif gündeme, enerji konusu da dahil olmak üzere, özel bir vurgu yapıldı" ifadesi yer aldı.