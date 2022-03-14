  • BIST 2.086,69
  • Altın 931.171
  • Dolar 14.7519
  • Euro 16.1942
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Yunan basını: Miçotakis'in İstanbul ziyareti beklentileri aştı

» »
Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in pazar günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.
Yunan basını: Miçotakis'in İstanbul ziyareti beklentileri aştı

Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in pazar günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Türk-Yunan ilişkilerinin seyri açısından ziyaretin beklentileri aştığı yorumu yapıldı.

Ta Nea gazetesinin "Geleceği olan diyalog" başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in İstanbul temasları "beklentileri aşan bir ziyaret" sözleriyle yorumlandı. Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi için "Beklenenden daha iyi bir iklimde gerçekleşti" ifadesi kullanıldı.

İki lider arasındaki ilişkideki iyileşmenin net olduğu belirtilen yorumda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı için "Yunanistan ve Türkiye'nin, kuzeye yönelik ortak güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olan iki NATO üyesi ülke olduğunu hatırlattı" değerlendirmesi yapıldı.

 

Miçotakis: Türkiye ile ikili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık

 

"Güneydoğu Akdeniz’de istikrar hepimizin yararınadır"

Yorumda, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir ortam ile, Atina ve Ankara arasındaki tüm iletişim kanallarının açık olmasını beklediği ifade edilerek Yunan diplomatik kaynakların "Güneydoğu Akdeniz'de istikrar hepimizin yararınadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"İki lider, iki müttefik gibi görüştü"

Eleftheros Tipos gazetesinin "Olumlu adımlar" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiği vurgulanarak bu olumlu atmosferin korunması halinde Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyinin (YDİK) sonbaharda Selanik'te tekrar toplanabileceği, iki ülke heyetlerinin Güven Artırıcı Önlemler için nisanda buluşabileceği ifade edildi.

Yunan tarafının, iki liderin uzun bir aradan sonra iki müttefik gibi görüştüğü izlenimine sahip olduğu belirtilen haberde, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve pozitif gündeme, enerji konusu da dahil olmak üzere, özel bir vurgu yapıldı" ifadesi yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'dan kritik F-35 kararı14 Mart 2022 Pazartesi 10:34
  • Ukrayna'daki savaşın 19. günü14 Mart 2022 Pazartesi 10:15
  • Ukrayna: Rusya müzakereler sırasında tekliflerimizi dikkatle dinliyor13 Mart 2022 Pazar 19:00
  • Ukraynalı Mültecilere Barınma Sağlayan İngilizlere Aylık 6 bin 700 TL13 Mart 2022 Pazar 18:30
  • Zelenskiy, 18 günde 13 bin Rus askerinin öldüğünü açıkladı13 Mart 2022 Pazar 18:30
  • NATO’dan Kimyasal Silah Uyarısı: Rusya’nın Planı Olabilir13 Mart 2022 Pazar 14:09
  • Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı12 Mart 2022 Cumartesi 19:40
  • Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia: Günde bir milyon varil petrol üretiyoruz11 Mart 2022 Cuma 23:15
  • Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Ukrayna'da hiç kimse Rusları çiçeklerle karşılamıyor11 Mart 2022 Cuma 20:57
  • Almanya'da Rus Okulunu Kundaklama Girişimi11 Mart 2022 Cuma 19:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti