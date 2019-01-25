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Yunan parlamentosu, Makedonya isim anlaşmasını onayladı

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Makedonya'nın NATO ve AB üyesi olmasının yolunu açacak Atina ile Üsküp arasındaki isim anlaşması, Yunan milliyetçilerinin protestolarına rağmen parlamentodan onay aldı.
Yunan parlamentosu, Makedonya isim anlaşmasını onayladı

Yunan parlamentosu, Makedonya ile yaklaşık 28 yıldır devam eden isim sorununun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı onayladı.

Komşu ülkenin isminin 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesini öngören 'Prespa Anlaşması', Yunan Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Dün gece boyu devam eden hararetli tartışmaların ardından bugün kavga gürültünün karıştığı oylamada toplam 300 milletvekilinden 153'ü lehte oy kullandı. 146 milletvekili 'hayır' derlen 1 milletvekili çekimser kaldı.

Anlaşma, iktidardaki SYRIZA'nın 145 milletvekilinin tamamının yanısıra diğer partilerden 8 milletvekilinin desteğiyle meclisten geçti.

'MİLLİYETÇİLİĞE KARŞI'

Anlaşmayı geçen yıl Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile birlikte kotarmış olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, onay için gereken parlamento çoğunluğunu bağımsız vekiller ve muhalefet vekillerinin oylarıyla tutturdu.

Bu süreçte en çok çaba harcayan ve yorulan isim olan Çipras, sonucu sosyal medya hesabından "Bugün Balkanlar için yeni bir sayfa yazıyoruz. Milliyetçilikten kaynaklanan nefret ve çatışma yerini dostluk, barış ve işbirliğine bırakıyor" diye kutladı. AB yanlısı Zaev de Yunan parlamentosunu kutlayan mesaj paylaştı.

'MISSION IMPOSSIBLE'

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da "Hayal güçleri vardı, risk aldılar, daha büyük iyi için kendi çıkarlarını feda etmeye hazırdılar. İmkansız görev başarıldı" sözleriyle tebrik etti.

Böylece Yunanistan'ın kuzeydeki bölgesi Makedonya'dan farklı olarak, komşu ülke, 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' adını alacak. Üsküp'ün bu ödününe rağmen, "Büyük İskender'in mirası Makedonya elimizden alınıyor" iddiasıyla Yunan milliyetçileri aylardır protesto düzenliyor.

Protestolara ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) ve Makedonya sorunu nedeniyle hükümetten ayrılan Bağımsız Yunanlar (ANEL) üyesi birçok isim de destek veriyor. Öyle ki, eski Başbakan Antonis Samaras, neo Nazi çizgideki Altın Şafak üyeleri ile birlikte protestolarda yer aldı.

ND lideri Kiryakos Miçotakis, parlamentoya hitabında anlaşmayı "Asla imzalanmamalı ve asla onaya sunulmamalıydı. Ulusal bir yenilgidir. Ülkemizin tarihine ve gerçeklere hakaret niteliğinde bir ulusal fiyaskodur" diye eleştirdi.

ÇİPRAS ANLAŞMA YÜZÜNDEN SEÇİMLERİ KAYBEDEBİLİR

Anketlerin Yunan halkının çoğunluğunun anlaşmaya karşı olduğunu göstermesi, ekimdeki genel seçimler öncesi Çipras için iyi haber değil. Anketlerde Çipras'ın Syriza'sı sağcı ND'nin tam 12 puan gerisinde gözüküyor.

Anlaşmanın Makedonya'nın ardından Yunanistan tarafından da onaylanmasıyla iki ülke de sorumluluklarını yerine getirmiş oldu.

Makedonya'nın 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

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