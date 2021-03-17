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Yunanistan AstraZeneca aşısı için kararını verdi

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Yunanistan, Avrupa’da bazı ülkelerde kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımına devam edilmesine karar verdi.
Yunanistan AstraZeneca aşısı için kararını verdi

Yunanistan Ulusal Aşılama Komisyonu (EEE), gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından yayımladığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinde AstraZeneca aşısının uygulanmasının ardından gözlenen kanda pıhtılaşma vakalarının "münferit vakalar" olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, aşılamanın önceden programlandığı şekilde devam etmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Kararın, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) AstraZeneca aşısının uygulanması yönündeki kararları doğrultusunda alındığı kaydedilen açıklamada, buna göre ülkede aşılamanın programlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas ise Avrupa İlaç Ajansından bir talimat gelmediği sürece AstraZeneca aşısını uygulamaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşlara bu konuda soğukkanlı olmaları ve aşı randevularını aksatmamaları çağrısında bulundu.

Kikilyas, Yunanistan’da bugüne kadar 172 bin doz AstraZeneca aşısı uygulandığını ve hiçbir yan etkisinin görülmediğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olabileceği gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

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