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Yunanistan ile İsrail arasında 'aşı pasaportu' anlaşması

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İsrail ile Yunanistan arasında koronavirüs aşısı olanların iki ülke arasında herhangi bir kısıtlama olmaksızın seyahatine imkan sağlayan turizm anlaşması yapıldı.
Yunanistan ile İsrail arasında 'aşı pasaportu' anlaşması

İsrail ile Yunanistan arasında koronavirüs aşısı olanların iki ülke arasında herhangi bir kısıtlama olmaksızın seyahatine imkan sağlayan turizm anlaşması yapıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Turizm Bakanı Haris Theoharis ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Ashkenazi ve Dendias, İsrail ile Yunanistan arasında turizmin geliştirilmesini öngören anlaşmayı imzaladı.

Anlaşma kapsamında Covid-19 aşısı olanlar karantina ve diğer kısıtlamalar olmaksızın iki ülke arasında seyahat edebilecek.

Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

İki lider yaptıkları görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile Yunanistan arasında ticaret, güvenlik ve teknoloji alındaki iş birliğinin büyüdüğünü belirten Netanyahu, Miçotakis ile Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (EastMed), iki ülke arasındaki turizmin geliştirilmesi ve Covid-19'a karşı mücadele başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Miçotakis ise İsrail’in Covid-19'a karşı aşılama sürecindeki başarısından dolayı Netanyahu’yu tebrik ederken, seyahat kısıtlamaları kalktıktan sonra İsrailli turistleri Yunanistan’da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.

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