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Yunanistan, Osmanlı Mezarlığını Futbol Sahası Yapıyor

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Batı Trakya’nın İskeçe kentindeki Horozlu köyündeki Müslüman-Osmanlı Mezarlığı üzerine futbol sahası inşa edilmek istenmesi Müslüman topluluğunun sert tepkisine neden oldu. Olaya İskeçe’nin Müslüman vekilleri müdahale etti.
Yunanistan, Osmanlı Mezarlığını Futbol Sahası Yapıyor

Yunanistan'da ki Batı Trakya'nın İskeçe iline bağlı Avdira (Bulustra) Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Horozlu (Petinos) Köyü'ndeki esi Müslüman- Osmanlı Mezarlığı'nın yeniden yapılandırma projeleri kapsamında futbol sahası olarak düzenlenmek istenmesi ve mezarların talan edilmesi tepkilere neden oldu.

İSKEÇE MÜSLÜMAN MİLLETVEKİLLERİ MÜDAHALE ETTİ

Avdira Belediyesi'ne ait iş makinalarının çalışmaları sırasında mezar taşlarını kırıp, kemiklerin yüzeye çıkmasına neden olurken, İskeçe milletvekilleri Burhan Baran ve Hüseyin Zeybek ile birlikte Avdira azınlık belediye meclis üyeleri Horozlu Müslüman mezarlığında incelemelerde bulundular.

Belediye Başkanı Yorgos Çitiridis, söz konusu alanın gençler için bir park yapılacak ‘rekreasyon alanı' olarak belediye meclisi tarafından onaylandığını, fakat oranın eski mezarlık olduğunu bilmediğini öne iddia etti.

Milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran çalışmaların acilen durdurulmasını istedi.

MEZARLIKLAR KUTSAL DEĞERLERİMİZDİR

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), İskeçe'nin Horozlu köyünde Türk mezarlığının Bulustra Belediyesi tarafından tahrip edilmesini kınadı.

Danışma kurulu yaptığı yazılı açıklamada “İskeçe Horozlu köyünde bulunan, azınlığa ait Türk mezarlığının tahrip edilip yerine futbol sahası inşasını onaylayan Bulustra Belediyesi başta olmak üzere, tarihi ve kültürel değerlerimize karşı yapılan bu saygısız tutumu şiddetle kınıyoruz. Mezarlıklar, tarihi ve kültürel öneme sahip anıt ve kutsal alanlardır. Belediye başkanının vermiş olduğu bu talihsiz karar neticesinde iş makineleri ile tahrip edilen mezar taşlarının onarımı ve yine ait oldukları yere, olması gerektiği şekilde taşınması öncelikli talebimizdir. Son olarak belediyenin bu hatalı kararından vazgeçmesini ve yapmış olduğu eylemden dolayı Türk azınlık toplumuna bir özür borçlu olduğunu belirtmek isteriz” ifadesini kullandı.

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