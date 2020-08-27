  • BIST 1.099
  • Altın 459,678
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6937
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı

» »
Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı
Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile İyon Denizi için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasını onayladı.

Parlamentoda yapılan oylamada, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, ana muhalefette bulunan Syriza ve Değişim Hareketi Partisinin “evet” oyu verdiği anlaşmaya, Yunanistan Komünist Partisi, Yunan Çözümü Partisi ve Mera25 Partisi ise “hayır” oyu verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı konuşmada, İyon Denizi’nden sonra Girit Adası’nın güneyinde de kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletme konusunu incelemeye aldıklarını belirtti.

Yunanistan’ın Mısır ile imzaladığı ve Türkiye’nin yok hükmünde saydığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma ise bugün oylamaya sunulacak.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:11
  • Yunanistan: Türkiye ile diyaloğa hazırız25 Ağustos 2020 Salı 18:09
  • Maas’tan Doğu Akdeniz konusunda, Yunanistan ve Türkiye’ye diyalog çağrısı25 Ağustos 2020 Salı 12:14
  • AB, Rusya'dan Navalnıy İçin Bağımsız Soruşturma İstedi25 Ağustos 2020 Salı 10:12
  • Times: “Doğu Akdeniz’deki gerilim büyüyor”25 Ağustos 2020 Salı 09:10
  • BM: Pandemi turizmde 1,2 trilyon dolar gelir kaybı ve 120 milyon kişinin işsiz kalmasına neden olabilir25 Ağustos 2020 Salı 08:33
  • Yunanistan, Fransa’dan savaş jeti ve fırkateyn istedi24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:13
  • Rusya’da Armiya-2020 Forumu başladı24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:40
  • Almanya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı Türkiye'de de denenecek23 Ağustos 2020 Pazar 18:14
  • Nato: Belarus Sınırında Takviye İddialarını Reddetti23 Ağustos 2020 Pazar 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti