Yunanistan, Türkiye’nin tepki gösterdiği Lavrion kampını boşalttı

Ankara ve Atina arasında gerilim başlıklarından biri olan ve Türkiye'nin "PKK kampı" olarak nitelediği Yunanistan'daki Lavrion Kampı tamamen boşaltıldı.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında bulunan, Türkiye’nin “terör yuvası” olarak gördüğü Lavrion Kampı’nın boşaltıldığı bildirildi.

Yunanistan’daki sığınmacı kampı Lavrion’un terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını gösteren görüntüler Yunan basınında da gündem olmuştu. Türkiye geçen sene, kampta PKK’lıların eğitim aldığını söyleyerek duruma tepki göstermiş, Yunan hükümeti ise bu suçlamayı reddetmişti.

Kamptaki Öcalan posterleri Yunan basınında da gündem olmuştu: (AA)

Son dönemde Ankara-Atina hattında yaşanan yakınlaşma sürerken Yunanistan, nisan ayında Lavrion Kampı’nın “yaşamaya uygun olmadığı” gerekçesiyle kademeli olarak kapatılacağını açıklamıştı.

Yunan Kathimerini gazetesi de, kamptaki sığınmacıların önemli bölümünün halihazırda Attika’daki barınaklara yerleştirildiğini aktarmıştı. Haberde, bu kararın kampın kapatılmasında ısrar eden Türkiye’yi de memnun edecek bir adım olacağı kaydedilmişti.

ÖCALAN POSTERLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son olarak Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığına ait başka yerleşkelere taşındığı belirtildi. Açıklamada, 1947’de inşa edilmiş kampın yapılarının kötü durumda olması nedeniyle boşaltıldığı, taşınma sırasında sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Atina’nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion’da terör örgütü PKK/YPG’yi simgeleyen bez parçalarının ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan’a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.