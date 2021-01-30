Yunanistan'da 20 milyon yıllık fosil ağaç bulundu

Yunanistan'ın Midilli adasında 20 milyon yıllık fosil ağaç bulundu. Yunan bilim insanları, ağacın dallarının ve köklerinin hala sağlam olduğunu belirtti.

Taşlaşmış ağaç adada süren yol çalışması sırasında fark edilerek, özel bir atel ve metal platform yardımıyla çıkarıldı.

Midilli Taşlaşmış Orman Doğa Tarihi Müzesi'nden Profesör Nikos Zouros, kazıların başladığı 1995 yılından bu yana, dal ve köklerle tam halde bir ağacın ilk kez bulunduğunu söyledi.

'Eşsiz bir keşif'

"Eşsiz bir keşif. Ağaç mükemmel korunmuş" diyen Zouros, fosilleşmiş ahşabı inceleyerek, ağacın türünü belirleyebileceklerini belirtti.

15 bin hektarlık alanıyla, UNESCO tarafından koruma altına alınmış Midilli'nin taşlaşmış ormanı, 20 milyon yıl önce adanın o zamanlar subtropikal orman ekosistemini lava boğan bir volkanik patlamanın sonucu meydana gelmiş.

Yaklaşık 19 metre uzunluğundaki fosilleşmiş ağacın da patlama sırasında yıkıldıktan sonra kalın bir volkanik kül tabakası ile kaplandığı ve böylece korunduğu belirtiliyor.

Meyve ağacı yaprağı ve hayvan kemiklerine de rastlandı

Öte yandan aynı noktada çok sayıda meyve ağacı yaprağı ve hayvan kemikleri de bulundu.

Zouros, "Kazılar sırasında Midilli'de 17 ila 20 milyon yıl önce var olan çeşitli ağaçlar ortaya çıkarılıyor, o dönemde var olan ekosistemi yeniden inşa edebiliyoruz" dedi.