  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Yunanistan'da koronavirüsten ikinci ölüm

» »
Yunanistan'da koronavirüsten ikinci ölüm
Yunanistan'da koronavirüsten ikinci ölüm

Tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yunanistan'da bir kişi daha hayatını kaybetti. Yunanistan'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı iki oldu.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yunanistan'da bir kişi daha hayatını kaybetti.

Greekreporter'ın aktardığına göre Yunan sağlık yetkilileri, hastanın 92 yaşında olduğunu ve koronavirüs testinin 11 Mart'ta pozitif çıktığını duyurdu.

Yunanistan'da geçen perşembe günü de 66 yaşındaki bir erkek hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump, ABD'lilere 'ücretsiz koronavirüs testi' imkanı sağlayan yasa tasarısına destek verdi14 Mart 2020 Cumartesi 10:42
  • İdlibli Ahmad: Biz ölümle yaşamaya alıştık, korona umurumuzda değil14 Mart 2020 Cumartesi 10:39
  • Koronavirüsün yayılma hızı neden önemli?13 Mart 2020 Cuma 23:41
  • Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi13 Mart 2020 Cuma 19:39
  • İstanbul Ekonomi Araştırma: 'Koronavirüs aşısı bulunsaydı yaptırmazdım' diyenlerin oranı yüzde 44.213 Mart 2020 Cuma 18:46
  • Can kaybının 514'e çıktığı İran'da koronavirüs önlemleri13 Mart 2020 Cuma 18:10
  • Ebola'yı keşfeden bilim insanından corona virüs açıklaması: "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü"13 Mart 2020 Cuma 17:30
  • Nargileye koronavirüs uyarısı: Virüs riskini arttırıyor13 Mart 2020 Cuma 17:09
  • Koronavirüs: Güney Kore'nin mücadele yöntemleri neden örnek gösteriliyor?13 Mart 2020 Cuma 16:52
  • Yeniboğaziçi Belediyesi Covid-19’a Karşı İlaçlama13 Mart 2020 Cuma 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti