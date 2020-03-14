Yunanistan'da koronavirüsten ikinci ölüm

Tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yunanistan'da bir kişi daha hayatını kaybetti. Yunanistan'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı iki oldu.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yunanistan'da bir kişi daha hayatını kaybetti.

Greekreporter'ın aktardığına göre Yunan sağlık yetkilileri, hastanın 92 yaşında olduğunu ve koronavirüs testinin 11 Mart'ta pozitif çıktığını duyurdu.

Yunanistan'da geçen perşembe günü de 66 yaşındaki bir erkek hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.