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Yunanistan’da muhalefet liderine sokak ortasında saldırı

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Yunanistan'ın muhalefet partisi Mera25'in lideri Yanis Varufakis, sokakta darbedildi.
Yunanistan’da muhalefet liderine sokak ortasında saldırı

Yunanistan muhalefetinde yer alan Mera25 Partisi’nin lideri Yanis Varufakis, başkent Atina’da saldırıya uğradı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Varufakis, cuma akşamı Atina’nın Eksarhia semtinde yemek yediği restoranın önünde kimliği belirlenemeyen kişilerce darbedildi. İlk yardım için başkentteki Evangelismos Hastanesine başvuran Varufakis’in burnunda kırık tespit edildi.

Mera 25’ten yapılan açıklamaya göre, Varufakis Avrupa’da Demokrasi Hareketi’nden (DiEM25) siyasetçilerle birlikte yemek yerken bir grup saldırgan, hakaretler ederek kendisini dışarı çağırdı. Saldırganlar, yanlarına konuşmaya gelen Varufakis’i darbetti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şiddetin demokrasimizde yeri yoktur. Kurumlarımızı ve değerlerimizi rencide eder, birlikteliğimizi zedeler” ifadelerini kullandı.

Hem iktidardaki hem de muhalefetteki siyasi partiler ve çok sayıda politikacı saldırıyı kınadı. Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Varufakis’le telefonda görüşerek, Yunan polis teşkilatının saldırganların bir an evvel yakalanması için çalışacağını ifade etti.

KRİZ DÖNEMİNDE MALİYE BAKANIYDI

Ekonomist ve siyasetçi kimlikleri ile tanınan Varufakis, 2015 genel seçimlerinde Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) milletvekili olarak parlamentoya girerek, SYRIZA iktidarının maliye bakanı oldu.

Varufakis, Yunan halkının, ülkenin borçları için Avrupa Birliği ve IMF ile memorandum imzalanmasına “hayır” dediği 2015 referandumunun ardından, SYRIZA’nın memorandumu imzalama kararı üzerine görevinden istifa etti.

Varufakis, 2016’da Avrupa’da Demokrasi Hareketi’ni (Diem25) kurdu, Yunanistan’da ise 2018’de kendi liderliğinde kurulan Mera25 Partisi ile 2019 genel seçimlerinde yüzde 3,44 oy alarak meclise girdi.

Mera25, 2019 seçimlerinde parlamentodaki 300 sandalyeden 9’una sahip oldu. Mera25’in bugün ise parlamentoda 6 milletvekili bulunuyor. 

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