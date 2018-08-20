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Yunanistan'ın 8 yıldır süren ekonomik kurtarma programı sona erdi

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Yunanistan, borç krizi sonrası Euro Bölgesi'nden aldığı üç yıllık kurtarma programını başarıyla tamamladı.
Yunanistan'ın 8 yıldır süren ekonomik kurtarma programı sona erdi

Yunanistan, borç krizi sonrası Euro Bölgesi'nden aldığı üç yıllık kurtarma programını başarıyla tamamladı.

Programın tamamlanmasıyla, Yunan hükümetinin sekiz yıl sonra ilk defa, uluslararası finans piyasalarına yeniden borçlanabilmesinin de önü açılmış oldu.

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Kurtarma paketi karşılığında Yunan hükümeti bir dizi kemer sıkma politikalarını yürürlüğe sokmuştu.

Yunan ekonomisi son yıllarda büyüme kaydetse de, kriz öncesine kıyasla ekonomi yüzde 25 oranında küçüldü.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da desteğiyle, 2010 yılında Yunanistan'a 260 milyar euro'dan fazla kredi açılmıştı. Bu rakam, küresel finans tarihinin en büyük kurtarma paketi oldu.

yunanistan ekonomik kurtarma programÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ile 2015'te imzalanan anlaşma kapsamında, ekonominin düze çıkması ve bankaların sermaye yapılarının yeniden düzenlenmesine yönelik reformlar için Yunan hükümetine üç yıllığına 61.9 milyar euro verilmişti.

ESM, para birimi euro olan ülkeler tarafından mali krizlerden çıkmasına yardımcı olma amacıyla kurulan bir fon.

ESM, Yunanistan'a 27 milyar dolarlık ek bir bütçe daya ayırmıştı ama Atina'nın buna ihtiyaç duymadığı açıklandı.

'Yunanistan kendi ayakları üzerinde durabilir'

ESM Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan kendi ayakları üzerinde durabilir" dedi.

Yunan halkına işbirliklerinden dolayı teşekkür eden Centeno, Atina'nın başka bir kurtarma paketine ihtiyacı olmadığını söyledi.

Avrupa Komisyonu, ekonomisini eline alan Yunanistan'ın, krediler karşılığında anlaştığı reformları uygulayıp uygulamadığını izlemeye ve denetlemeye devam edecek.

yunanistan ekonomik kurtarma programÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

London School of Economics Üniversitesi'nden Profesör Kevin Featherstone, Yunanistan'ın kurtarma programının şartlarına uymayı kabul ederek Euro bölgesinin de geleceğinin teminat altına alınmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Featherstone, "Bu tasarruf tedbirlerine uyulmasıyla Yunanistan'ın AB'den çıkma ihtimalini, 'Grexit'i de önlemiş olduk. 2015'te uygulamaya koyduğumuz üçüncü kurtarma paketi, kesinlikle çok talepkâr ve yorucuydu" dedi ve ekledi:

"Yıllarca kemer sıkma politikaları uygulayan ve ekonomik sıkıntıları bu denli derin olan bir siyasi sistemde toplumun ve demokrasinin işleyişini korumak, Yunanistan'ın modern bir devlet olarak direncinin göstergesidir."

Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler sorumlusu Pierre Moscovici, Fransız France Inter radyo kanalına "Yunanistan gelecekte kendi ekonomik politikalarını belirleyebilecek duruma gelecek" dedi ve Atina'nın reformları yerine getirmesini, ekonomik ilerleme kaydetmesini umduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve IMF, Yunanistan'a 2010, 2012 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç pakette toplam 289 milyar euroluk kredi vermişti.

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