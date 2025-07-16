Yüzmede 10 yıl sonra uzun kulvar yarışları yapılacak

Yarışlar 18-20 Temmuz tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada 10 yıl gibi uzun bir sürenin ardından düzenlenecek ilk 50 metrelik kulvarlı yarışların yüzmede yeni bir dönemin kapılarının aralanacağı belirtildi.

Yarışların 18 Temmuz Cuma günü saat 18.30’da başlayacağı belirtilen açıklamada 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde ise sabah seanslarının 09.30’da başlayacağı ifade edildi.

Federasyon: Olimpik ölçülerde yarış düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, yarışlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Uzun bir aradan sonra olimpik ölçülerde bir havuzda yarış düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Bu organizasyon, sporcularımızın gelişimini desteklemek ve kulüpler arasında sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak açısından büyük önem taşıyor. Spora ve gençlerimize verdikleri destekten dolayı Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ederiz. Federasyon olarak, altyapı çalışmalarımızı ve uluslararası standartlara uygun yarış ortamları oluşturma çabamızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.