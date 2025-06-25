“Zamana İz Bırakan 50 Eser” Sanatseverlerle Buluşuyor

Zamana İz Bırakan 50 Eser: Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi Açılıyor!

50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, 26 Haziran Perşembe günü saat 17.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda Cumhurbaşkanı Vekili Ziya Öztürkler tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının özel olarak hazırladığı 50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, 26 Haziran Perşembe günü saat 17.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda Cumhurbaşkanı Vekili Ziya Öztürkler tarafından açılacak.

23 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergide resim, heykel, seramik ve baskı resim oluşan eserler sanatseverlerle buluşacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 474’üncü sergisi olan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”nin küratörlüğünü; Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün üstlenecek.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “Bilimin ve sanatın ışığında yeniden sizlerle buluşmak bizler için büyük bir gurur olacak!”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, sanatın ve bilimin toplumları geliştiren evrensel güçler olduğuna dikkat çekti. Yakın Doğu Üniversitesi’nde bu iki değeri bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Sanatın farklı disiplinlerinden özgün eserlerin yer aldığı sergimiz, izleyicilere estetik bir yolculuk sunacak” dedi. Herkesi bu özel buluşmaya tanıklık etmeye davet eden Prof. Dr. Ergün, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak bilimin ve sanatın ışığında yeniden sizlerle buluşmak bizler için büyük bir gurur olacak. Sergimiz herkes için ilham verici bir deneyim olacak” dedi.