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Zanlılar yeniden mahkemede... Haspolat’taki bir çöpte 11 poşet ilaç bulundu...

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‘Sahte reçete’ soruşturması kapsamında tutuklanan eczacı ve doktorlar yeniden mahkemeye çıkarıldı, polis Haspolat'taki bir çöpte 11 poşet ilaç bulunduğunu açıkladı.
Zanlılar yeniden mahkemede... Haspolat’taki bir çöpte 11 poşet ilaç bulundu...

‘Sahte reçete’ soruşturması kapsamında tutuklanan eczacı ve doktorlar tutukluluk sürelerinin dolmasıyla tekrardan mahkemeye çıkarıldı.

Tahkikat Memuru Mehmet Mannaş, olayla ilgili bulguları mahkemeye aktardı.

Mannaş, 13 Eylül’de Sosyal Sigortaların şikayeti üzerine tahkikatın başladığına işaret ederek, zanlıların “Resmi evrak sahteleme”, “Resmi evrak tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para temini” suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Mahkemede şahadet veren polis memuru, dün Haspolat’ta bir çöpte 11 poşet daha ilaç bulunduğuna dikkat çekerek inceleneceğini açıkladı.

Tahkikat Memuru Mehmet Mannaş, N.P.‘nin 30bin 667 reçete yazdığını, M.A.’nın 26 bin 348 reçete yazdığını, İ.T.’nin 6 bin 352 reçete hazırlandığını, eczacı S.S’nin 986 reçete hazırlandığını ve bu reçetelerin 956’sının N.P. tarafından yazıldığının , eczacı G.E.’nin de bin 901 reçete yazıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlıların serbest kalması halinde soruşturma ın seyrini değiştirme ihtmali olduğundan 5 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti. Yargıç, 5 gün tutukluluk kararı verdi

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