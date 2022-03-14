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Zelenskiy: Altı gün içinde 130 binden fazla kişi, insani koridorlardan tahliye edildi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Pazartesi günü yaptığı açıklamada, son altı gün içinde Ukrayna'daki insani koridorlar aracılığıyla 130 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.
Zelenskiy: Altı gün içinde 130 binden fazla kişi, insani koridorlardan tahliye edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Pazartesi günü yaptığı açıklamada, son altı gün içinde Ukrayna'daki insani koridorlar aracılığıyla 130 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Ukrayna cumhurbaşkanı, "Kiev ve Lugansk Bölgelerinde 10'dan fazla insani koridor faaliyete geçirildi." derken son bir günde toplam 5 bin 550 kişinin tahliye edildiğini ekledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk'sa dün yaptığı açıklamada, insani yardım koridorlarının tamamının çalışmadığını söyledi. Vereşçuk, "Bugün on dört insani koridor açıldı, ancak bunlardan sadece dokuzu kullanıldı." dedi.

Vereşçuk, Pazar günü Mariupol ve Berdyansk'taki tahliye koridorlarının işlemediğini söylerken insanları Mariupol'dan tahliye etme çabalarının Pazartesi sabahı devam edeceğini söyledi.

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