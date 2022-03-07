Zelenskiy: Barış için her şeyi yapmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin saldırılarına ilişkin, "İnsanların yaşadığı yerlere füze atıyorlar. Bu, sadece terördür. Bunun başka bir açıklaması yok." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin saldırılarına ilişkin, "İnsanların yaşadığı yerlere füze atıyorlar. Bu, sadece terördür. Bunun başka bir açıklaması yok." dedi.

Zelenskiy, ülkesindeki son duruma dair yeni bir açıklama yaptı.

"Barış için her şeyi yapmalıyız" diyen Zelenskiy, "Onlar akıllarını kaybediyorsa biz de korkumuzu kaybedeceğiz. Vatanımızı savunacağız." diye konuştu.

İnsanların yaşadığı yerlere füzelerin atıldığını belirten Ukraynalı lider, bunun "sadece terör" olduğunu söyledi.

Rusya'ya yaptırımlar

Zelenskiy, Rusya'nın planlarını uygulamaya devam etmesi halinde yeni yaptırımların uygulanması gerekeceğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı, diğer ülkelere de seslenerek, "Daha ne kadar insanın ölmesi lazım. Siz bu yardımı Ukrayna'ya değil, kendinize yapacaksınız." ifadesini kullandı.

"Zaferden neler yapılacağını konuşuyoruz"

Ukrayna hükümeti, şu an zaferden sonra neler yapacağını konuştuğunu kaydeden Zelenskiy, "Biz iş insanlarımızı desteklemek için her türlü yardım paketini konuşuyoruz. Bu, devlet yardımı olacak. Çünkü ülkemizin geleceği bizim için çok önemli. Hepimiz vatanımıza dönmeliyiz." dedi.

"Bizim bayrağımızda kan yok"

Zelenskiy ayrıca, "Biz bayrağımızı savunuyoruz. Mavi ve sarı bayrağımızı savunuyoruz. Biz, bu bayrakla çok zafere vardık. Ama asla bu bayrakla başka bir ülkeye saldırmadık, başka insanları öldürmedik. Bizim bayrağımızda, kan yoktur ve asla siyah bir iz olmayacak." diye konuştu.