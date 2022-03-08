Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni bir paylaşım yaptı. Zelenskiy, "Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü. Bu tam bir Nazi uygulamasıdır" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldüğünü açıklayan Zelenskiy, "Tam bir Nazi uygulaması." değerlendirmesini yaptı.
Gökyüzünden üzerimize bombalar düşmeye devam ediyor.
-Onlar bize, baışçıl halka daha fazla saldıracak.
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