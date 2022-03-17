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Zelenskiy: Ukrayna AB'ye katılacak

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Federal Meclisi'ne hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılacağını söyledi.
Zelenskiy: Ukrayna AB'ye katılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Federal Meclisi'ne hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılacağını söyledi.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 22'inci gününde Almanya Federal Meclisi'ne (Bundestag) seslendi.

Avrupa'nın ortasında, özgürlük ile özgürlük yoksunluğu arasında bir duvarın bulunduğunu belirten Zelenskiy, savaşı durdurmak için bazı yaptırım ve yardımlarda çok geç kalındığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılacağını dile getirdi.

 

Fotoğraf: Reuters

[Fotoğraf: Reuters]

 

 

"Berlin Ablukası'nda bombalar yoktu ancak şimdi Avrupa'da insanlar yok ediliyor." diyen Zelenskiy, "Politikacılar hep 'bir daha asla' diyorlar ancak bu kelimelerin anlamsız olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

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