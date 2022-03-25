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Zelenskiy’den AB liderlerine: Biraz geç kaldınız

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gece Brüksel'de düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Rusya'ya karşı adım atmakta geç kaldığını söyledi.
Zelenskiy’den AB liderlerine: Biraz geç kaldınız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gece Brüksel'de düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Rusya'ya karşı adım atmakta geç kaldığını söyledi.

Video konferans yoluyla yaptığı konuşmada Zelenskiy, Avrupa liderlerine Ukrayna'ya verdikleri destek için teşekkür etti. Zelenskiy, “Yaptırım uyguladınız, bunun için müteşekkiriz. Bunlar güçlü adımlar. Amaç biraz geç kaldı. Bir şans vardı” dedi.

Rusya'ya karşı yaptırımlar daha önce uygulansaydı belki Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmekten vazgeçeceğini söyleyen Zelenskiy, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi daha önce iptal edilseydi Rusya'nın şu anki gibi Avrupa'da bir gaz krizi yaratamayacağını da ifade etti.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne hemen üye yapılması gerektiğini yineleyen Zelenskiy, “Buradan size sesleniyorum. Bu konuda geç kalmayın” diye konuştu.

Ukrayna lideri, dün NATO liderlerine yaptığı konuşmada da, “Savaş sırasındaki en kötü şey, yardım taleplerine net cevaplar alamamaktır” demişti.

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