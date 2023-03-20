  • BIST 4.975,47
  • Altın 1207.053
  • Dolar 19.0113
  • Euro 20.3924
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Zerrin Üstel’den Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyaret

» »
Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.
Zerrin Üstel’den Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyaret

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

Ziyarette yaşlılarla sohbet eden Zerrin Üstel, Kalkanlı Yaşam Evi Sorumlusu Sevgi Öksüz’den bilgi de aldı.

Yaşlılar haftası nedeniyle Lapta Huzur Evi’nin ardından Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ettiklerini kaydeden Üstel, yaşlılarla sohbet etme ve vakit geçirme imkanı bulduklarını ifade etti.

Zerrin Üstel, baş tacı olan yaşlıların sadece böyle günlerde değil her zaman hatırlanmasını diledi.

Zerrin Üstel’e ziyaretinde Lapta, Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Meray Dürüst, UBP’nin 6 İlçe örgütünün kadın kolları üyeleri de eşlik etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darp Edilen Kadınla İlgili Polisten Açıklama Geldi20 Mart 2023 Pazartesi 16:49
  • Dışişleri Bakanlığı: AB ile ilişkilerimizi gözden geçirerek, saygın bir düzeye çekmeye gayret etmemizin zamanı gelmiştir20 Mart 2023 Pazartesi 16:20
  • Genel Kurul’da yasa tasarıları oylandı20 Mart 2023 Pazartesi 15:27
  • Erhürman: İnsanları daha yasa geçmeden dilekçe toplama noktasına getirdiniz20 Mart 2023 Pazartesi 15:17
  • Tatar: Yaraların sarılması için birlik ve beraberliğimiz sürecek20 Mart 2023 Pazartesi 14:55
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda onaya ve bilgiye sunuşlar yapıldı20 Mart 2023 Pazartesi 14:08
  • Özkunt: Taşyapı’ya sağlanan ve ardı arkası kesilmeyen ‘vergi affı’ ayrıcalıkları sabrımızı taşırmıştır20 Mart 2023 Pazartesi 13:49
  • Benzinciler, Ekonomi ve Enerji Bakanlığını göreve çağırıyor20 Mart 2023 Pazartesi 13:29
  • Okullarda sağlık alanındaki meslekler hakkında söyleşi ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi20 Mart 2023 Pazartesi 13:22
  • Havaalanı Taksiciler Birliği süresiz grev kararı aldı20 Mart 2023 Pazartesi 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti