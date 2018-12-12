Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti

Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Başkan İsmail Arter konuşmasında, derneğin ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, derneğin gönüllü olarak yaptığı çalışmalara belediye olarak yardımcı olacaklarını ifade etti ve derneğin çalışmaları arasında ihtiyaçlı kişilere yardım yapılmasının önemli olduğunu, belediyeye de benzer konularda gelen taleplerle ilgili ihtiyaçların karşılanması için dernekle birlikte çalışabileceklerini söyledi.

Dernek Başkanı Rabia Özcömert, başkan İsmail Arter’i ziyaretinde dolayı onur duyduklalrını ifade ederek, uyuşturucu ile mücadele, şiddet gören kadınlarla, yoksul ailelerle, ihtiyaçlı yaşlılarla, tacize uğrayan çocuklarla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı. Lefkoşa ve Mağusa’da depolarında ihtiyaçlı kişilere ikinci el kıyafet sağladıklarını, engellilerin ihtiyaçlarının karşılandığını, annelere çeşitli kurslar verdiklerini, 3 üniversite öğrencisini okuttuklarını da aktaran özcömert, 200’den fazla öğrencinin de okul masraflarını karşıladıklarını söyledi. Özcömert, uyuşturucu bağımlıları ile ilgili projeleri de olduğunu, yer sorunu çözüldüğünde kuracakları atölyelerden elde edilecek gelirin bağımlılar için kullanılacağını söyledi.