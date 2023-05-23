  • BIST 4.489,32
  • Altın 1250.583
  • Dolar 19.8478
  • Euro 21.3829
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlıyor

» »
Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Medipol Başakşehir, 25 Mayıs Perşembe günü ilk maçta 1-0 mağlup ettiği MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak.

Kupayı son olarak 2013'te müzesine götüren Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

25 Mayıs Perşembe günü yapılacak diğer yarı final rövanşında ise Medipol Başakşehir, ilk maçta 1-0 üstünlük kurduğu MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak müsabaka, Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kupada yarı final rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

YARIN:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) (0-0)

25 MAYIS PERŞEMBE:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman) (0-1)

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Adana Demirspor’u farklı yenerek müthiş serisini sürdürdü21 Mayıs 2023 Pazar 21:20
  • Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Aboubakar’ın korkutan ortaklığı21 Mayıs 2023 Pazar 14:19
  • Galatasaray şampiyonluk kapısını sonuna kadar araladı21 Mayıs 2023 Pazar 12:03
  • Manchester City şampiyonluğu garantiledi21 Mayıs 2023 Pazar 11:14
  • Christoph Daum yoğun bakıma alındı20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:25
  • Fenerbahçe siftah yaptı! Dört gollü zafer...19 Mayıs 2023 Cuma 11:58
  • Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’a son bilet Manchester City’nin!18 Mayıs 2023 Perşembe 10:45
  • Galatasaray’ın en büyük hedefi: 20 Mayıs’ta şampiyonlukla Fenerbahçe maçına çıkmak17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:50
  • TFF yabancı oyuncu kuralı hakkında son kararını verdi16 Mayıs 2023 Salı 09:43
  • Barcelona 4 yıl sonra şampiyon oldu15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti