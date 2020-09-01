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Zorlu Töre, 1 Eylül Dünya Barışı Nedeni ile Anlamlı Bir Mesaj Yayımladı

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Yunanistan’ın Ege adalarında yaptığı askeri yığınak ve silahlanma tarihin yeniden tekerrür etmesine yol açabilir. Özellikle Meis adasına asker yığınak yapması uluslararası anlaşmalara da aykırıdır.
Zorlu Töre, 1 Eylül Dünya Barışı Nedeni ile Anlamlı Bir Mesaj Yayımladı

Yunanistan’ın Ege adalarında yaptığı askeri yığınak ve silahlanma tarihin yeniden tekerrür etmesine yol açabilir. Özellikle Meis adasına asker yığınak yapması uluslararası anlaşmalara da aykırıdır.

1 Eylül Dünya Barış gününde Rum-Yunan ikilisinin başta Fransa ve Mısır olmak üzere askeri eğitimler-tatbikatlar ve silahlanmalar yapmaları tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. “Yurtta Sulh Cihanda Sulh”ilkesini benimseyen Türk milletine karşı düşmanlıkların tırmandırılması karşısında her an savaşa da hazır olmak mecburiyetinde olduğumuzun kanıtıdır. Güçlü bir Türkiye ve Türk ordusu her zaman caydırıcı olmuştur. Denizde, havada ve karada daha donanımlı bir Türk Ordusu ve Güvenlik Kuvvetlerine ihtiyacımız vardır.

Ege’de ve Doğu Akdeniz’de tırmandırılan gerginlik karşısında Avrupa Birliği’nin ve Amerika’nın ve bazı Arap ülkelerinin Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da derin işbirliğine ve dayanışmaya girmesini gerektirmektedir.

1 Eylül Dünya Barış gününde Kıbrıs’ta barışın, huzurun ve güvenliğin 20 Temmuz 1974’le adamıza geldiğini tekrardan vurguluyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde savaş çıkmasını istemiyoruz. Terörizimle de yaşanan katliamları kınıyoruz.

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