17 Cami yaptırma ve Yaşatma Derneği'nden Mağusa'ya İlahiyat Koleji çağrısı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütleri, bölgeye “İlahiyat Koleji” açılması talebini yineleyerek, siyasilerden destek istedi.

Yapılan ortak açıklamada, Avrupa ve Türkiye’de dini ve ahlaki değerlerle ilgili müfredatlar uygulayan kurumlar bulunduğuna işaret edilerek, Gazimağusa’da bu tür müfredat uygulayacak İlahiyat Koleji gibi bir okulun neden açılmadığı soruldu.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Milli Eğitim Bakanlıklar arasında yapılan protokolde Gazimağusa’da ilahiyat koleji açılması için gerekli yetkilendirmenin yapıldığına değinilen açıklamada, aradan iki buçuk yıl geçmesine rağmen yürürlüğe konmasının nedenleri soruldu.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin yükünü hafifletmek için Gazimağusa’ya da aynı nitelikte bir okul açılmasını talep eden örgütler, bazı eleştirilerde bulundu.

Açıklamada, “Haspolat'taki ilahiyat kolejine; ülkemizin dört bir yanından, uzak mesafelerden, sabahın erken saatlerinde otobüslerle öğrencileri taşımak ve aynı gün onları evlerine geri getirmekle, verimli bir eğitim olmayacağı malumdur.” denildi.

Eğitimin önemine vurgu yapılarak, insanlara ahlaki, dini ve milli değerleri kazandıracak, topluma huzur ve saadet temin edecek, eğitim programlarına öncelik tanıması talep edildi.

Siyasilere bu konuda kendilerine destek vermesi çağrısında bulunulan ortak açıklamaya imza koyan örgütler şöyle:

“İnsani Değerler Derneği, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği, Ulu Cami Yaşatma Derneği, Harika Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Gazimağusa ve Çevresi Esnaf ve Zanaatkarları Kalkındırma Derneği, Milli İradeye Saygı Platformu, Pakder - Kurudere Camii ve Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Çanakkale Şehitlik Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Gazimağusa 1974 Barış Harekatı Gazileri, Mücahitleri ve Şehitler Anıtı Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Dörtyol Cami Koruma Derneği, Çanakkale Şehitlik Camii ve Sosyal Tesisleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve Veyselliler Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği.”