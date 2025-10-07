19 yaşındaki Semanur kayıp

Gönendere’de sakin 19 yaşındaki Semanur Kıncak, 3 Ekim 2025 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.
Polise dün verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs aranıyor.
