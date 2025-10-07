  • BIST 10802.84
19 yaşındaki Semanur kayıp

Gönendere’de sakin 19 yaşındaki Semanur Kıncak'ın kayıp olduğu bildirildi.
19 yaşındaki Semanur kayıp

Gönendere’de sakin 19 yaşındaki Semanur Kıncak, 3 Ekim 2025 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Polise dün verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs aranıyor.

 

