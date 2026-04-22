2019 Yılından Beri Kaçak Yaşadı

2019 Yılından Beri Kaçak Yaşadı

İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Göç Yönetim Merkezi koordinasyonunda, Kaymakamlıklar ve Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ülke genelindeki 6 ilçede eş zamanlı kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.
Kamu düzeninin korunması, kayıt dışı yaşamın önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele amacıyla düzenlenen operasyonlarda çok sayıda iş yeri, konaklama alanı ve çeşitli noktada kimlik ile izin kontrolleri yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 7 kişinin ülkede ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildi. Yetkililer, tespit edilen kişilerden birinin 2019 yılından bu yana ülkede kaçak olarak yaşadığını belirledi. Söz konusu durum, denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, gerekli sınır dışı ve idari süreçlerin ilgili makamlar tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadelede taviz verilmeyeceğini vurgulayarak, ülke genelindeki denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini açıkladı. Yetkililer ayrıca, kayıt dışı istihdam ve izinsiz ikamet konusunda vatandaşların da duyarlı davranmasının önemine dikkat çekti.

 

  • 28. Büyükkonuk Eko Gün 3 Mayıs Pazar günü yapılacak22 Nisan 2026 Çarşamba 14:15
  • Girne’de Kumarhane Denetimi: 8 Kişiye Ceza22 Nisan 2026 Çarşamba 10:05
  • “Haziran ayında yapacağımız lansmanla iktidar planımızı kamuoyuna sunacağız”22 Nisan 2026 Çarşamba 09:40
  • Güvenliğin Anahtarı Doğru İletişim!22 Nisan 2026 Çarşamba 08:54
  • Döviz güne nasıl başladı?22 Nisan 2026 Çarşamba 08:16
  • 23 Nisan tören ve etkinliklerle kutlanıyor22 Nisan 2026 Çarşamba 08:14
  • Kaza yapıp kaçtı, aracında uyuşturucu bulundu21 Nisan 2026 Salı 16:54
  • 43 Yaşında Evinde Ölü Bulundu: Otopsi Sonucu Bekleniyor21 Nisan 2026 Salı 16:53
  • Uluçay: Su kesintisine karşı önlemler alındı21 Nisan 2026 Salı 15:40
  • Rum mallarıyla ilgili davada emlakçı Denys Pohodin 18 suçu kabul etti21 Nisan 2026 Salı 15:07
