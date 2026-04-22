2019 Yılından Beri Kaçak Yaşadı

Kamu düzeninin korunması, kayıt dışı yaşamın önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele amacıyla düzenlenen operasyonlarda çok sayıda iş yeri, konaklama alanı ve çeşitli noktada kimlik ile izin kontrolleri yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 7 kişinin ülkede ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildi. Yetkililer, tespit edilen kişilerden birinin 2019 yılından bu yana ülkede kaçak olarak yaşadığını belirledi. Söz konusu durum, denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, gerekli sınır dışı ve idari süreçlerin ilgili makamlar tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadelede taviz verilmeyeceğini vurgulayarak, ülke genelindeki denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini açıkladı. Yetkililer ayrıca, kayıt dışı istihdam ve izinsiz ikamet konusunda vatandaşların da duyarlı davranmasının önemine dikkat çekti.