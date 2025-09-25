2126 gün... Kaçaklar mahkemede

Polis, 24 Eylül 2025 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ekiplerinin devriyede olduğu bir esnada zanlıların Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde E.B 29.11.2021 tarihinden itibaren toplam 1395 gün ve D.T.O'nun ise 29.11.2019 tarihinden itibaren toplam 2126 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlıların ihraç edilebilmesi için gerekli yazıların yazıldığını ancak işlemlerin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Polis, zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdükleri süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını da ifade ederek, 2 bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.