  • BIST 10901.79
  • Altın 5206.47
  • Dolar 41.5875
  • Euro 48.8802
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABeyaz Saray, Trump'ın Gazze'de barış planını resmen açıkladı! İşte maddeler...

“22 öğretmenin 2 polisi darp ettiği” iddiası ile açılan dava 1 Aralık’a ertelendi

» »
KTÖS ve KTOEÖS üyesi 22 öğretmenin polisi darp ettiği iddiasıyla açılan dava, 1 Aralık tarihine ertelendi; sendika yetkilileri davanın öğretmenlere yönelik algı yaratma girişimi olduğunu savundu.
“22 öğretmenin 2 polisi darp ettiği” iddiası ile açılan dava 1 Aralık’a ertelendi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eylemlerde “22 öğretmenin polisi darp ettiği” iddiasıyla açılan dava 1 Aralık tarihine ertelendi.

13. duruşması bugün yapılan dava sonrası mahkeme önünde açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Başarının bedelini bir gün bile ödemeyenler, başarısızlığın bedelini bir ömür öder.” diyerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde Öğretmenler Yasası değişiklikleri için verdikleri mücadeleden gurur duyduklarını kaydetti.

Verdikleri mücadelenin hukuk nezdinde bir bedeli varsa ödemeye hazır olduklarını söyleyen Maviş, biri emekli olan iki polisin verdiği şahadetle bir yıldır yargılanmayı beklediklerini kaydetti. Maviş, olayların bu duruma gelmesinin sebebi olarak Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olduğunu iddia ederek, konteynır sınıfları, inşaat durumundaki okulları ve öğretmen eksikliklerini eleştirdi.

Maviş, Çavuşoğlu’nun miadını doldurduğunu savunarak, istifaya davet etti.

EYLEM

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de yargılanan öğretmenlerin görev ve derslerini bırakarak mahkemeye geldiklerine dikkat çekerek, davanın, “kasıtlı olarak algı yaratmak için” açıldığını iddia etti.

Davanın, “yolsuzluk, torpil, peşkeş düzeninin üstünü örtmek için yaratılan algının parçası” olduğunu öne sürerek, öğretmenlerin buna itibar etmeyeceğini söyledi. Eylem: “Öğretmen, toplumla beraber mücadeleye devam edecek.” dedi.

POLİLİ

Öğretmenleri davada temsil eden Avukat Öncel Polili ise 22 öğretmenin işlemediklerine inandıkları bir suçtan dolayı 13. kez okullarını bırakıp davaya gelmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Polili, “Bu davayı açanların, öğretmenlerden şikayetçi olanların niyetlerinin ne olduğunun takdirini size bırakıyorum.” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Adam öldürmeye gelen yedinci tetikçi mahkemede01 Ekim 2025 Çarşamba 12:11
  • 52 Afganı kaçak olarak Ercan'dan ülkeye soktular01 Ekim 2025 Çarşamba 12:10
  • Yeni yasama yılı başladı… Meclis’te ilk toplantı yapılıyor01 Ekim 2025 Çarşamba 11:26
  • 9 farklı sefer, 52 kaçak: 4 kişi tutuklandı!01 Ekim 2025 Çarşamba 09:36
  • Cumhuriyet Meclisi 10. Dönem 5. Yasama Yılı’nı bugün açıyor!01 Ekim 2025 Çarşamba 09:30
  • Dövizde rekor üstüne rekor...01 Ekim 2025 Çarşamba 09:29
  • Lefkoşa ve Güzelyurt'ta elektrik kesintisi01 Ekim 2025 Çarşamba 09:26
  • Basını susturamayacaksınız, halkın sesini asla boğamayacaksınız!30 Eylül 2025 Salı 18:05
  • Ünal Üstel: 10 Bin 813 Vatandaşa 84,6 Milyon TL Nakit Destek Ulaştırılıyor30 Eylül 2025 Salı 18:00
  • Polisten uyuşturucu operasyonu.. 5 tutuklu30 Eylül 2025 Salı 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti