“22 öğretmenin 2 polisi darp ettiği” iddiası ile açılan dava 1 Aralık’a ertelendi

KTÖS ve KTOEÖS üyesi 22 öğretmenin polisi darp ettiği iddiasıyla açılan dava, 1 Aralık tarihine ertelendi; sendika yetkilileri davanın öğretmenlere yönelik algı yaratma girişimi olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eylemlerde “22 öğretmenin polisi darp ettiği” iddiasıyla açılan dava 1 Aralık tarihine ertelendi.

13. duruşması bugün yapılan dava sonrası mahkeme önünde açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Başarının bedelini bir gün bile ödemeyenler, başarısızlığın bedelini bir ömür öder.” diyerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde Öğretmenler Yasası değişiklikleri için verdikleri mücadeleden gurur duyduklarını kaydetti.

Verdikleri mücadelenin hukuk nezdinde bir bedeli varsa ödemeye hazır olduklarını söyleyen Maviş, biri emekli olan iki polisin verdiği şahadetle bir yıldır yargılanmayı beklediklerini kaydetti. Maviş, olayların bu duruma gelmesinin sebebi olarak Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olduğunu iddia ederek, konteynır sınıfları, inşaat durumundaki okulları ve öğretmen eksikliklerini eleştirdi.

Maviş, Çavuşoğlu’nun miadını doldurduğunu savunarak, istifaya davet etti.

EYLEM

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de yargılanan öğretmenlerin görev ve derslerini bırakarak mahkemeye geldiklerine dikkat çekerek, davanın, “kasıtlı olarak algı yaratmak için” açıldığını iddia etti.

Davanın, “yolsuzluk, torpil, peşkeş düzeninin üstünü örtmek için yaratılan algının parçası” olduğunu öne sürerek, öğretmenlerin buna itibar etmeyeceğini söyledi. Eylem: “Öğretmen, toplumla beraber mücadeleye devam edecek.” dedi.

POLİLİ

Öğretmenleri davada temsil eden Avukat Öncel Polili ise 22 öğretmenin işlemediklerine inandıkları bir suçtan dolayı 13. kez okullarını bırakıp davaya gelmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Polili, “Bu davayı açanların, öğretmenlerden şikayetçi olanların niyetlerinin ne olduğunun takdirini size bırakıyorum.” diye konuştu.