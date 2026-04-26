308 sürücü rapor edildi

Polis Basın Subaylığı, ülke genelinde yapılan denetimlerde 2 bin 30 sürücünün kontrol edildiğini açıkladı, 308 sürücü rapor edilirken 43 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı
Polis Basın Subaylığı, ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yüzlerce sürücünün çeşitli ihlallerden rapor edildiği belirtildi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin dün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 2 bin 30 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 308 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında ayrıca 43 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımında ise 110 sürücünün yasal hız sınırını aştığı, 18 sürücünün alkollü araç kullandığı, 4 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 9 sürücünün sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

Bunun yanı sıra 16 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 13 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 11 sürücünün muayenesiz araç kullandığı ve 23 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı belirlendi.

Denetimlerde ayrıca 3 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı, 2 sürücünün polisin dur emrine uymadığı, 2 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 2 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 1 sürücünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 2 sürücünün elektrikli scooter kullanım kurallarına uymadığı ve 2 sürücünün araç ışık kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

Diğer trafik suçlarından ise toplam 90 sürücü hakkında işlem yapıldı.

