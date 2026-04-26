345 kırsal kesim arsası hak sahiplerine dağıtıldı

Dağıtım kapsamında Mormenekşe’ye 153, Akova’ya 54, İncirli’ye 21, İnönü’ye 20, Çayönü’ne 43 ve Türkmenköy’e 54 kişiye kırsal kesim arsası verildi.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, kırsal kesim arsası hak sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen kura çekimi sonrası arsa dağıtım törenlerine katıldı. Mormenekşe ve Beyarmudu bölgelerinde düzenlenen törenlerde, hak sahiplerine belgeleri teslim edildi.

Ünal Üstel: HÜKÜMET OLARAK SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ

Başbakan Ünal Üstel, göreve geldikleri günden itibaren verdikleri tüm sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Üstel, “KKTC’nin her köşesinde yaşayan insanımıza ne söz verdiysek hepsini yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. 30 yılda yapılmayan projeleri 4 yılda tamamladık” dedi.

Hükümetin sağlık, turizm, tarım ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Üstel, 2026 yılının “Sağlık Yılı” ilan edildiğini hatırlattı.

Altyapı yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Üstel, yol projelerinde de önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

"GENÇLERE ÖNCELİK, GELECEĞE YATIRIM"

Gençlerin bölgelerinde kalması ve topraklarına kök salmaları için kırsal kesim arsası ve sosyal konut projelerine öncelik verdiklerini dile getiren Üstel, düşük faizli kredi imkanlarının da sunulduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen iş birliği ve mali protokoller sayesinde su ve altyapı yatırımlarının güçlendirildiğini belirten Üstel, ülkenin dört bir yanında kalkınma hamlesinin sürdüğünü ifade etti.

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmenin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Üstel, güçlü bir ülkenin köyleriyle birlikte büyüyeceğini ifade etti.

Kırsal kesim projelerinin en önemli hedeflerinden birinin gençleri köylerinde tutmak olduğunu belirten Üstel, “Gençlerimizin kendi topraklarında yaşam kurmasını, üretmesini ve geleceğe güvenle bakmasını istiyoruz” dedi.

Göç veren değil, büyüyen ve güçlenen bir kırsal yapı hedeflediklerini vurgulayan Üstel, önümüzdeki dönemde bu projelerin daha da genişletileceğini söyledi.

“HİÇ KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ”

Konuşmasının sonunda arsa sahibi olan vatandaşları tebrik eden Üstel, “Vatandaşımıza verdiğimiz her söz bizim için namustur. Kimseyi geride bırakmadan ülkemizin her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

