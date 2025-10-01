52 Afganı kaçak olarak Ercan'dan ülkeye soktular

Zaifer, zanlıların 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde, Ercan Havalimanında, maddi menfaat elde etmek maksadı ile dokuz farklı seferde Afgan uyruklu toplam 52 kişinin ülkeye kayıtsız girmesini sağladıklarını söyledi.

Zaifer, Ercan’da Sivil Hizmet Görevlisi olarak çalışan R.B'nin muhaceret işlemi yaptırmadan 52 kişiyi ülkeye giriş yapmasını sağladığını, diğer 3 zanlının da Afganları havaalanından alarak, Lefkoşa’da farklı yerlere bıraktığını kaydetti.

Müfettiş Zaifer, soruşturmanın yeni başladığını, Ercan’daki kameraların inceleneceğini, 4’ü polis 10 kişiden ifade alınacağını belirtti.

Zaifer, mesele ile ilgili aranan bir şahıs daha olduğunu, 4 zanlının da gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı M.M'nin avukatı müvekkilinin taksici olduğunu, Ercan’dan yolcu almasının doğal olduğunu, işlenen suçu bilmeden Afganları aldığını öne sürdü.

Savunma, “müvekkilim daha önce polisi arayarak, aldığı bazı yolcuların ülkeye kayıt dışı giriş yaptığından şüphelendiğini söyledi. Böyle bir ihbarda bulunan kişi insan kaçakçılığı yapar mı” dedi.

Zanlı A.A.K'nin avukatı da müvekkilinin gönüllü ifade vermediğini savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.