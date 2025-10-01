  • BIST 10958.05
9 farklı sefer, 52 kaçak: 4 kişi tutuklandı!

9 farklı sefer, 52 kaçak: 4 kişi tutuklandı!

Ercan Havalimanı’nda 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde R.B.(E-36), A.A.K.(E-37), J.H.M.(E-33) ve M.M.(E-43)’nin maddi menfaat elde etmek maksadı ile dokuz farklı seferde yabancı uyruklu toplam 52 kişinin muhaceret giriş işlemi yapılması gerektiği halde kasten işlem yapmayarak KKTC’ye girişlerini sağladıkları tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

