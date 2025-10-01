  • BIST 10901.79
Adam öldürmeye gelen yedinci tetikçi mahkemede

Bir iş adamını öldürmek için Türkiye’den gönderildiği tespit edilerek tutuklanan tetikçi O.G yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Adam öldürmeye gelen yedinci tetikçi mahkemede

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde görev yapan polis memuru İpek Üzüm mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 19.09.2025 tarihinde Lefkoşa'da Meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Üzüm, 19.09.2025 tarihinde saat 10:40 raddelerinde Demirhan’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alınan bir bilgi üzerine Türkiye'de sakin zanlının üzerinde yapılan arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada siyah renk sırt çantası içerisinde 1 adet, Berette marka, 7.65 mm çapında tabanca ve içerisinde takılı bulunan 7.65 mm çapında 7 adet mermi bulunarak emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliğine celp edilerek yapılan sorgusunda İstanbul'dan KKTC'ye bir iş adamını vurmak için geldiğini beyan ettiğini aktardı.

Polis, zanlının aynı gün bu hususla ilgili olarak işlemiş olduğu suçu itiraf eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini, bahse konu tabancanın bulunduğu yerin konumu ve tabancanın saklı olduğu yerin fotoğrafının kendisine gönderildiğini akabinde konumu takip ederek tabancayı tasarrufuna geçirdiğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 20 Eylül’de mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde silahın PGM Kriminalistik Şube Amirliğine incelenmek üzere gönderildiğini kaydetti.

Polis, yine 3 günde birçok ifade alındığını ve birçok kamera görüntüsü incelediklerini açıkladı.

Polis, zanlının 22 Eylül’de yeniden mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ikinci bir ifade vererek, adlarını bilmediği ancak lakaplarını bildiği şahısların kendini telefonla aradığını, iban hesabına para yatırdığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının cep telefonunun incelendiğini, zanlıyı arayan şahısların telefon numaralarının tespit edildiğini, ancak yurt dışında olmalarından dolayı Türkiye ile yazışma yapılacak bilgi verildiğini söyledi.

Polis, zanlının ilk kez ülkeye turist olarak giriş yaptığını, 2025 yılında Türkiye’den adam öldürme veya yaralama için gönderilen şahıs sayısının bu meseleyle birlikte 7’ye çıktığını ve toplumda tedirginliğe neden olduğunu belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

