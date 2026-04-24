  • BIST 12433.5
  • Altın 6776.34
  • Dolar 45.0182
  • Euro 52.7065
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA

Ahmet Serdaroğlu: Berova başka, Hasipoğlu başka konuşuyor; Önce bir aralarında anlaşsınlar

» »
HÜR-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümet yetkililerinin farklı konuşmalar yaptığını, farklı farklı şeylerden söz ettiğini ifade ederek "önce bir kendi aralarında anlaşsınlar" dedi ve hükümete 11 maddelik öneri sunduklarını hatırlattı.
Ahmet Serdaroğlu: Berova başka, Hasipoğlu başka konuşuyor; Önce bir aralarında anlaşsınlar

Genel grev sonrası komiteye çekilen hayat pahalılığı tasarısında hükümet, maaşların ödenebilmesi için Haziran ayında oluşacak hayat pahalılığının yüzde 50’sinin ödenmesini, kalan kısmının ise Ocak 2027’ye ertelenmesini önerirken, sendikalar “Eksik ve yetersiz hiçbir öneriyi kabul etmeyeceğiz” tutumunu ortaya koyuyor. 

HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümet yetkililerinin farklı konuşmalar yaptığını, farklı farklı şeylerden söz ettiğini ifade ederek "önce bir kendi aralarında anlaşsınlar" dedi ve hükümete 11 maddelik öneri sunduklarını hatırlattı. 

Serdaroğlu, Kanal t ekranlarında "İlla bizim istediğimiz olacak diye bir şey yok. Biz, siz diye bir şey yok. Doğru olan olsun diyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçemiyorsan bunu kesemezsin. Hayat Pahalılığı öngörülen hayat pahalılığı bile değildir ki tartışılsın. Neden insanların cebine dalıyorsunuz.... Biz görüşmeden asla kaçmayız. Yüzde elli gibi bir düşünceleri var ise -ki ekonomi bakanı ile çalışma bakanı farklı söylüyor- bizim 11 maddelik önerimiz var. Hangilerini yapacaklar, bunu söyleyecekler." ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti