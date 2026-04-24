Ahmet Serdaroğlu: Berova başka, Hasipoğlu başka konuşuyor; Önce bir aralarında anlaşsınlar

HÜR-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümet yetkililerinin farklı konuşmalar yaptığını, farklı farklı şeylerden söz ettiğini ifade ederek "önce bir kendi aralarında anlaşsınlar" dedi ve hükümete 11 maddelik öneri sunduklarını hatırlattı.

Genel grev sonrası komiteye çekilen hayat pahalılığı tasarısında hükümet, maaşların ödenebilmesi için Haziran ayında oluşacak hayat pahalılığının yüzde 50’sinin ödenmesini, kalan kısmının ise Ocak 2027’ye ertelenmesini önerirken, sendikalar “Eksik ve yetersiz hiçbir öneriyi kabul etmeyeceğiz” tutumunu ortaya koyuyor.

Serdaroğlu, Kanal t ekranlarında "İlla bizim istediğimiz olacak diye bir şey yok. Biz, siz diye bir şey yok. Doğru olan olsun diyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçemiyorsan bunu kesemezsin. Hayat Pahalılığı öngörülen hayat pahalılığı bile değildir ki tartışılsın. Neden insanların cebine dalıyorsunuz.... Biz görüşmeden asla kaçmayız. Yüzde elli gibi bir düşünceleri var ise -ki ekonomi bakanı ile çalışma bakanı farklı söylüyor- bizim 11 maddelik önerimiz var. Hangilerini yapacaklar, bunu söyleyecekler." ifadelerini kullandı.