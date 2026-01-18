AJet ve Pegasus bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu: Ercan Havalimanı’nı etkileyen seferler de var

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları hava trafiğini aksattı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş kapasitesi yüzde 15 oranında azaltılırken, AJet ve Pegasus 18-19 Ocak tarihli bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Pegasus’un açıkladığı listede, Sabiha Gökçen–Ercan ve Ercan–Sabiha Gökçen hatlarında planlanan iki seferin iptal edildiği yer aldı. AJet’in internet sitesinde ise Ercan’ı kapsayan çok sayıda karşılıklı uçuşun olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı bilgisi paylaşıldı.
Yolcuların güncel durumu havayolu şirketlerinin internet siteleri ve mobil uygulamalarından takip etmeleri istendi.
