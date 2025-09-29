Alkollü sürücüler 3 ayrı kazaya sebep oldu: 3 kişi yaralanırken, sürücüler tutuklandı!

Polis Basın Subaylığı, 28-29 Eylül tarihlerinde Alsancak ve Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bilgi verdi.
ALSANCAK KARAOĞLANOĞLU CADDESİ'NDE İKİ KAZA
İlk olarak dün 19.00 sıralarında Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Philip Tafadzwa KADYARIDZIRE (E-30) yönetimindeki VR 274 plakalı araç, 136 miligram alkollü içki tesiri altında seyir halindeyken önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç orta refüjdeki beton bariyere çarparak durdu. Yaralanan motosiklet sürücüsü Naveed SAFDAR (E-31) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahade altına alındı. KADYARIDZIRE tutuklandı, soruşturma sürüyor.
Aynı gün saat 22.00’de yine Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Amgad Nazar Mohamed ELATTA (E-23) yönetimindeki GF 766 plakalı araç, 119 miligram alkollü içki tesiri altında önündeki LB 198 plakalı araca çarptı. Yaralanan ELATTA, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde tedavi edilerek taburcu oldu ve tutuklandı.
ALKOL NEDENİYLE BİR KAZA DA LEFKOŞA'DA GERÇEKLEŞTİ
Bugün ise saat 00.15’te Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu 15-16’ıncı kilometrelerinde Ozan SÖZTUTANLAR (E-24) 204 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerlere ve önündeki araca çarptı. Araç takla atarak orta refüjde durdu. Yaralanan SÖZTUTANLAR Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edilip taburcu edildi. SÖZTUTANLAR da tutuklandı.
Polis, kazalarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
