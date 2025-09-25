"Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırma Girişimine Mahkeme dur dedi!"

Bakanlar Kurulu'nun tüzüğü yapmaya yetkisi YOK! kararı!
Avukat Öncel Polili mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu'nun tüzüğü yapmaya yetkisinin olmadığının ortaya çıktığını belirtti. Bakanlar Kurulu'nun KKTC Anayasası'nı tanımadığını da belirten Polili, kaçıncı kez yetkileri olmayan bir konuda düzenlemeler yaptığını söyledi.
Anayasa Düzeni Ortadan Kaldırma Girişimi
Avukat Öncel Polili bunun açıkça gösterdiğini Bakanlar Kurulu'nun anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi.
Mahkeme KKTC Anayasa mahkemesi KKC Anayasasının egemenlik ile ilgili maddesine dikkat çekti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.