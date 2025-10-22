Asım Akansoy: Genel başkanlığa aday olmam için büyük bir baskı var

CTP Milletvekili Asım Akansoy, genel başkanlığa aday olması yönünde büyük bir baskı olduğunu belirterek, “Görevden kaçmam, her türlü sorumluluğu almaya hazırım.” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Yeni Bakış Web TV’de yayımlanan ve Ufuk Çağa’nın hazırlayıp sunduğu “Güne Yeni Bakış” programına konuk oldu.

"CTP GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KASIM AYININ SON HAFTASINDA YAPILMASI PLANLANIYOR"

Akansoy, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanlık seçiminin kasım ayının son haftasında yapılmasının planlandığını söyledi.

"GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLMAM İÇİN BÜYÜK BİR BASKI VAR"

CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Benim derdim makam değil, bugüne kadar hangi görev verildiyse seve seve yapmaya çalıştım.” diyerek, “Ben görevden kaçmam, her türlü sorumluluğu almaya hazırım. Bu ülkeye, partiye hizmet için genel başkanlığa aday olmam için büyük bir baskı var.” dedi.