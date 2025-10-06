Avcı: Uyuşturucu test cihazlarının kullanılması yol güvenliğini artıracak

  • BIST 10915.15
Dr. Mehmet Zeki Avcı, uyuşturucu testinin Kaner Grubu’nun bağışıyla başlatılacağını, bunun caydırıcı olup can kayıplarını azaltacağını söyledi
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Dr. Mehmet Zeki Avcı, yollarda tehlikeli sürüş yapan ve kazalara karışan şüpheli sürücülere uyuşturucu testi yapılmasını öngören yasanın iki yıl Meclis’te bekletildikten sonra bir haftada yasalaştığını ancak yıllar boyunca uygulamaya geçirilemediğini belirtti.

Avcı, yetkili makamların “pahalı olduğu” gerekçesiyle uyuşturucu test cihazlarını temin etmediğini, bu nedenle uyuşturucu etkisindeki sürücülerin trafikte rahatça dolaşabildiğini ifade etti.

Ancak geçtiğimiz günlerde Polis Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Kaner Şirketler Grubu Direktörü Güliz Kaner tarafından test kitleriyle birlikte alkolmetre cihazı, yazıcı ve test çubuklarının bağışlandığını aktaran Avcı, bu gelişmenin yol güvenliğine olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Avcı, polisin trafik denetimlerinde uyuşturucu test cihazlarını kullanmaya başlamasının, bu bilginin kamuoyuna yayılmasıyla birlikte caydırıcı etki yaratacağını vurguladı.

Yeni yasal düzenlemeye de dikkat çeken Avcı, 150 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücülerin doğrudan mahkemeye çıkarıldığını anımsattı. Ancak bu uygulamanın caydırıcılığının henüz kamuoyuna yansımadığını belirterek, “Haftalık polis raporlarında alkollü sürücü sayısının yüksekliği dikkat çekiyor” dedi.

Mahkemelerin 150 promilin üzerinde alkollü araç kullanan sürücülere asgari ücretin 15 katına kadar para cezası, 3 yıla kadar hapis ve 6 aya kadar ehliyete el koyma cezası verebildiğini hatırlatan Avcı, bu sürücülerin aldıkları cezaların isimleri verilmeden kamuoyuna duyurulmasının caydırıcılığı artıracağı görüşünü paylaştı.

Alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın bilerek işlenen bir suç olduğunu vurgulayan Avcı, “Bu maddeler yüzünden ölümle sonuçlanan kazalar yaşanıyor. Bu sorumsuzluk, hem madde alan sürücüleri hem yolcuları hem de karşıdan gelen araçtakileri tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Avcı, uyuşturucu ve alkol tespiti yapacak cihazların temin edilmesi ve kullanılacak olmasının, yol güvenliğini artırarak birçok canın kurtulmasına katkı sağlayacağını belirterek, “Bu nedenle Polis Genel Müdürlüğü’ne ve Kaner Şirketler Grubu’na herkesin bir teşekkür borcu vardır” dedi.

